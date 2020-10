Stefanie Vulders spreekt na implosie van WIJ! Oisterwijk: ‘Kim en ik gaan onverminderd door’

‘Hele sector geraakt door beschuldi­ging over stiekem volgestort zandpad’

14 oktober HILVARENBEEK - Dat er op twee zandpaden in Hilvarenbeek mogelijk zand is gestort om de baan te effenen voor het landbouwverkeer, is een 'grove beschuldiging’. ,,Daarmee zet je een hele beroepsgroep in Hilvarenbeek in het beklaagdenbankje", zegt Silvia Bloemsma die daarover vragen heeft gesteld aan het college van B en W. Dat college ziet het anders: ,,Er zijn onrechtmatig werkzaamheden aan de zandpaden verricht. We beschuldigen daar nu niemand van.”