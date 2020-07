Stel wil in het weekend weer naar Tilburgs recreatiehuis, net als de afgelopen dertig jaar

In 1991 kopen ze de recreatiewoning, naast hun huis in Tilburg. Als de man na een reorganisatie zijn baan verliest, besluiten ze in 2011 hun reguliere woning te verkopen. Vanaf dat moment brengen ze vier nachten per week door bij een van hun kinderen in Tilburg of Riel, het lange weekend in hun vakantieoptrekje waar ook al hun spullen zijn ondergebracht.