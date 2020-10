Stellingen worden ingenomen: ook VVD wil geen ozb-verhoging in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Na de Gemeenschapslijst wil ook de VVD in Hilvarenbeek dat de ozb niet wordt verhoogd. Nu de behandeling van de begroting in aantocht is in Hilvarenbeek, worden de stellingen ingenomen. Zo vindt HOI Werkt het wel bespreekbaar om de belasting op onroerende zaken te verhogen.

De suggestie om de ozb te verhogen is opgenomen in de voorjaarsnota die het college van B en W enkele maanden geleden heeft gepresenteerd. Wat de bestuurders betreft, is deze belastingverhoging een manier om de begroting sluitend te krijgen. Voor huiseigenaren zou die met 9 procent worden verhoogd, voor bedrijven 36 procent.

‘In strijd met raadsbreed akkoord’

,,Voor de eigenaar van een woning van 4 ton betekent dit 42 euro extra belasting en voor de eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand van 4 ton maar liefst € 463! Voor de VVD onacceptabel en bovendien regelrecht in strijd met het raadsbreed akkoord", schrijft de VVD nu in een persbericht. Hoewel in een nieuw voorstel van het college de ozb voor bedrijven is verlaagd naar 19 procent, blijft de VVD tegen.

Inmiddels hebben ruim duizend personen een vragenlijst ingevuld over de gemeentefinanciën. Daarin geeft een vrij grote groep inwoners (45%) aan om meer ozb te willen betalen voor onderwijsvoorzieningen. Voor sportvelden, Elckerlyc en ontmoetingsplekken is de groep die meer wil betalen ongeveer even groot (30%) als de groep die niet meer wil betalen of misschien iets wil betalen. Voor hulp of ondersteuning wil 43 procent van de inwoners best een eigen bijdrage leveren.

Tips om te bezuinigen

Het inwonerspanel gaf een paar tips voor bezuinigingen: op ambtenaren en meer zaken laten oppakken door inwoners. Waar zeker niet op bezuinigd mag worden is onder meer: hulp en zorg aan ouderen (84%), aan kinderen, jongeren, gezinnen (72%), sport (67%) en culturele activiteiten (47%).

De Gemeenschapslijst liet al voor deze consultatieronde onder de bevolking weten tegen een ozb-verhoging te zijn. Ook LEV voelt daar niet voor, zo bleek in juli. In november moeten de knopen worden doorgehakt. Ook Hilvarenbeek ontkomt niet aan moeilijke keuzes, zo heeft portefeuillehouder en burgemeester Evert Weys al gewaarschuwd.