Stemmen en dan even het podium op, dat wil iedereen: extra stembiljetten naar 013

Het is een beetje het gevoel van een dagje uit, stelt Miki van de Brand, weer even naar 013. Hét podium waar hij recent nog The Prodigy zag, maar in 1999 bijvoorbeeld ook metalband Machine Head. Want wie een stem uitbrengt in het poppodium, kan direct erna kiezen of hij of zij naar de uitgang gaat, of backstage een route loopt. Een route die in elk geval voert via het hoofdpodium, waar iedereen een opkomst met een zelfgekozen nummer kan krijgen. Daarbij wordt een 3D-foto gemaakt.