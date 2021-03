Stemmen in een ‘stembus’ van 14,5 meter: ‘Alle zestig stoelen gaan er voor 17 maart uit’

video Als je Rutte, paspop of een knuffel­beer bent, kun je in Tilburg naar het terras: ‘We zijn nu al bijna een jaar dicht’

2 maart TILBURG - Rutte en Grapperhaus zitten wat ineengezakt op een terrasje aan het Piusplein, een terras verderop zitten er in de stoelen paspoppen. In Tilburg staan tientallen terrassen buiten voor een protestactie. In de omringende dorpen Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk bleef het stil.