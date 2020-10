Stemmen op Ingrid van Boven (PGB) heeft in Oisterwijk geen zin

Beekse Bergen verwelkomt veertig kilo zware babyneus­hoorn

16:43 HILVARENBEEK - Safaripark Beekse Bergen is sinds woensdagnacht een witte babyneushoorn rijker. Het is een mannetje, een slordige veertig kilo en heet Ravy. De laatste keer dat er een neushoorntje geboren werd in het safaripark was drie jaar geleden.