Stemmen over kunst in Tilburgse stadskantoren

video Tilburgse Bob (24) flikt het weer: piraten­schip van 2.700 bierkrat­jes voor huis ouders die terugkomen van vakantie

22:26 TILBURG - Inmiddels is het de nachtmerrie geworden van de ouders van Bob Snoeren (24) uit Tilburg: thuiskomen van vakantie en de deur niet meer in kunnen omdat er duizenden bierkratjes voorstaan. Een jaar geleden konden ze na hun vakantie ook al niet meer hun huis aan de Dieze in Tilburg in, omdat er een bierkrattendoolhof was gebouwd. Maandag bouwde Bob opnieuw: ditmaal een fort en piratenschip van 2.700 kratten.