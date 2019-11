Sterk Huis blij: lucht voor kwetsbaarste jeugd

De zorg voor een kleine, maar uiterst kwetsbare groep kinderen en jeugdigen is in het gedrang geraakt sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, aldus een rapport van de Inspecties. Zo belanden kinderen die mishandeld of bedreigd worden na een rechterlijke uitspraak geregeld op een wachtlijst of worden ze onnodig in gesloten instellingen geplaatst.