Sterke mix gewrocht voor pand Hudson's Bay: ‘keten was cruciaal voor stadshart Tilburg’

Haar eerste officiële daad in Tilburg was 2,5 jaar geleden jaar geleden het metselen van een muurtje voor Hudson’s Bay. Haar vertrek als projectleider Tilburg van Wereldhave viel gisteren samen met de aanvraag van surseance van betaling van de Canadese winkelketen.

Symbolisch? ,,Haha, ik hoop het niet”, zei Belinde Bakker gisteren kort na haar laatste officiële handeling: de opening van de verbouwde parkeergarage Emmapassage. Hudson's Bay werd geen succes, maar was volgens haar niettemin cruciaal voor de 'mega-ambitieuze’ transformatie die het Tilburgse stadshart momenteel ondergaat. ,,Zonder de allure van deze keten was het niet van de grond gekomen.”

Nieuwe mix moet hele binnenstad versterken

Wereldhave is druk doende met een visie op een nieuwe invulling van het pand, aldus Pieter Polman, die in zijn rol van directeur Nederland het stokje van Bakker overneemt. ,,Het is een illusie dat we die 14.000 vierkante meter invullen met één partij. Er zijn al verschillende belangstellenden, maar we gaan niet overhaast te werk. We zoeken een mix van winkels die het hele kernwinkelgebied versterkt, in elk geval voor de begane grond en de kelder, misschien ook voor de eerste etage.”

Ook over de invulling van andere winkelruimten toonde Bakker zich (opnieuw) optimistisch. In het voorjaar stelde ze ‘nog deze zomer’ mini-winkeltjes voor de poort van de noordelijke Frederikstraat in het vooruitzicht. ,,Door tegenvallers wordt dat nu in het eerste kwartaal van volgend jaar, we willen kwaliteit.” Andere toezegging: na de opening op 1 februari van Gianotten-Mutsaers worden tot pasen ook de overige vier winkelunits gevuld. ,,Ook daarbij kijken we goed wat waar past", zei Polman. ,,Doordat we in het steeds compactere kernwinkelgebied veel in handen hebben, zijn we in de positie om te sturen.“

Ambitie voor Pieter Vreedeplein nog overeind

Binnenstadsmanagement, de gemeente en VolkerWessels zien het vertrek van Bakker - Wereldhave huurde haar voor Tilburg nog twee jaar langer in - als ware een aderlating. ,,Maar de grote hordes zijn genomen, het is nu vooral een bouwtraject", zegt ze desgevraagd zelf. Belangrijk is volgens haar dat de nieuwe winkelverbinding zowel aan de kant van de Katterug als straks in de Heuvelstraat (Expopand) herkenbare entrees krijgt.