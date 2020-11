‘Steun Tilburgse horeca’: ieder dag een vakje openen van de Grote Horeca Adventskalender

TILBURG - Iedere dag een vakje openen, vanaf zondag 29 november tot en met 24 december. En dan bijvoorbeeld een gratis smoothie krijgen of korting bij een koffietentje, café of restaurant in de binnenstad. De Grote Horeca Adventskalender moet ondernemers in coronatijd een steuntje in de rug geven.