Steun voor 130 Tilburgse kunstenaars, in totaal 6,5 ton toegekend uit Makersfonds Plus

Kunste­naars op zwart zaad krijgen hulp in Tilburg

5 maart TILBURG - Je hebt het geld niet meer om verf of canvas te kopen. Je kunt de rekening van de pianostemmer niet betalen. De schilder en de musicus, en al die andere kunstenaars die door de corona-crisis op zwart zaad zitten, krijgen in Tilburg hulp. Het stadsbestuur trekt voor deze beroepsgroep de beurs: er is 750.000 euro beschikbaar.