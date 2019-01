Steven Brunswijk: 'Is Nederland nou zo dom of Efteling zo slim? Een Afrikaan ziet er zo niet uit!’

Met coke en speed naar stripclub Tilburg kost mogelijk twee jaar vrijheid

15:25 BREDA - Een 21-jarige Tilburger werd gesnapt toen hij met speed en cocaïne stripclub De Nacht in Tilburg binnenstapte. Hij werd overgedragen aan de politie en nu dreigt hij twee jaar te worden opgenomen in een kliniek voor veelplegers. Dat eiste officier van justitie Teuntje Gudde donderdag in de rechtbank in Breda.