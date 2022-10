Steven Brunswijk opent club Brabo's in Boxtel: ‘Zenuwen gieren door mijn lijf’

Provincie wil weten of bij reuzevij­ver in Oisterwijk ‘ontgron­ding’ komt kijken

OISTERWIJK - Is er bij het graven van een vijver van 5000 vierkante meter in Oisterwijk sprake van ‘ontgronding’? Dat gaat de omgevingsdienst in het gebied tussen de Moergestelseweg en de Hoevenseweg op verzoek van de provincie uitzoeken.

9:07