Stevige middenstander en VVD-man Ben Lambers overleden

‘Drie 013-woontorens: het gaat gewoon gebeuren’

24 april TILBURG - Sodeju, het gaat gewoon gebeuren. Nooit meer op gerekend. Toen ik pakweg 9 jaar geleden het idee lanceerde voor Het Jaar 013, buitelden de initiatieven meteen in razend tempo over elkaar heen. Onderwijsinstellingen, culturele podia, sportverenigingen, horeca-ondernemeningen, allemaal kwamen ze met plannen om dat ouwe netnummer van ons tot in het absurde op de kaart te zetten.