Stevige middenstands- en VVD-man Ben Lambers overleden

Tilburger maakt film over de bizarre mix van je zoekge­schie­de­nis

22 april TILBURG - Wat gebeurt er als de gadgets en apparaten in huis zich tegen je keren? De Tilburgse filmmaker Guust Mulder presenteert vrijdagavond met ‘Home’ zijn nieuwe korte film. Vanwege de coronamaatregelen niet in de bioscoop, maar via een livestream.