‘Stevige motie’ over zonneveld lokt flinke verwijten uit in de raad van Oisterwijk

Een horecazaak aan de Noorder­plas ligt in het verschiet na aankoop twee huizen

1 juni TILBURG - Twee huizen pal naast de Noorderplas te koop? Die kans laten we niet lopen, dacht het Tilburgse stadsbestuur. De plek in Tilburg-Noord waar ze staan zou wel eens ideaal kunnen zijn voor een recreatieve voorziening, een horecazaak wellicht. Een publiekstrekker in het toekomstige landschapspark Pauwels.