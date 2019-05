Stichting Beekse Toren is klaar met foutparkeerders voor de kerk

Het voetgangersgebied voor de ingang van de kerk is eigendom van de parochie. Veel mensen denken daarom dat hier geen parkeerverbod geldt. Volgens Werner Hermans, bestuurslid van stichting de Beekse Toren, is dat wel degelijk het geval. ,,Uit jurisprudentie weten we dat verkeersbesluiten ook gelden voor private terreinen die openbaar toegankelijk zijn.”



Desondanks staan er op drukke dagen vaak zes of zeven auto's voor de Beekse toren. ,,Het foutparkeren is ons echt een doorn in het oog. Juist op dagen dat Hilvarenbeek druk bezocht wordt moet het mooiste gebouw van Beek toch in vol ornaat kunnen pronken?” Volgens Hermans is er daarnaast een veiligheidskwestie. ,,Geparkeerde auto's zorgen ervoor dat voetgangers hier op de rijbaan moeten lopen. Dit is hinderlijk en onveilig, vooral voor ouderen die moeilijk ter been zijn.”