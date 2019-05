Stichting de Kinderen: ‘Fijn om even niet het enige kind te zijn met een zieke vader of moeder’

De kinderen zitten in een kring in een grote tipi tent. Om de beurt krijgen ze het woord. Ze vertellen, daartoe uitgenodigd door Susanne Elissen, over een mooie herinnering aan hun papa of mama die ze verloren zijn 'aan die vreselijke kanker'. De anderen luisteren muisstil. Dan leggen ze een de foto van papa of mama bij een voorwerp in de kring, dat kan een beeldje zijn of een bal. Samen luisteren ze vervolgens naar hun lievelingsliedje.