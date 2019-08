Stickers in Tilburg. Dear deer: het hert van Tabitha

Een olifant, een schildpad, een flamingo, een leeuw, een haai. Online shop Graphic Dear handelt in posters en postkaarten met herkenbare geometrische figuren. Bij Club Smederij in de Spoorzone hang een ook sticker met een hert met groot gewei. Dat hert (‘deer’ in het Engels) is het beeldmerk van Graphic Dear. Deer, dear, het is een woordspeling. De manier van ontwerpen doet denken aan mozaïek