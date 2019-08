Stickers in Tilburg. Guerrillamarketing is promotie voor dance

TILBURG - Danceparty’s, dj’s en festivals profileren zich met stickers in de stad. Dat doet ook; ‘This is our house’, een site over dancemuziek die wordt gemaakt in Tilburg.

Deze sticker toont een equalizer, grafische geluidsfrequenties in de vorm van een huis. ‘This Is Our House’ staat erop te lezen en de term ‘house’ verwijst deze keer naar de populaire muziekstroming. Niet voor niets plakt de sticker op een zwarte regenpijp bij Club Smederij in de Spoorzone. In die zaal zijn hippe dancefeesten en goed bezochte clubavonden. Daar komt het jonge publiek dat ‘This Is Our House’ wil bereiken en dat alles wil weten over elektronische muziek.

Brabantse dansscene

De website publiceert artikelen, recensies en impressies over dancemuziek, festivals en dj’s, en is via meerdere kanalen op social media te volgen. In het verleden is de site gelanceerd door het Brabants Dagblad als platform voor de zuidelijke dancecultuur met als doel om jongeren aan zich te binden. Inmiddels vaart het platform een autonome koers. De site richtte zich oorspronkelijk op de Brabantse dancescene, maar timmert inmiddels - met verhalen over festival Tomorrowland en de Antwerpse club Club Ampere - ook nationaal en internationaal aan de weg.

De basis ligt in Tilburg en de redactieleden ontmoeten elkaar bij Bank 15 aan de Spoorlaan. Journalisten Mark van Bergen(tekst) en Pieter Leijten (video) werken met freelancers die verhalen en beelden leveren. Van Bergen is docent Dance Industry bij Fontys Academy for Creative Industry in Tilburg en de auteur van ‘Dutch Dance: 25 jaar dance in Nederland’.

Stickers zijn cool

De Tilburger beseft dat het verboden is om stickers te plakken, maar hij weet dat Club Smederij daar niet moeilijk over doet. Het past bij de urban uitstraling van die club. ,,Dit is stadscultuur, guerrillamarketing, onze doelgroep vindt die stickers cool. Het is een manier om ons zichtbaar te maken, om ook offline te zijn. In wezen laten we een klein stempeltje achter in het straatbeeld.” Ook in andere steden zijn de stickers van ‘This Is Our House’ te vinden, zoals bij het poppodium Effenaar in Eindhoven.

‘This Is Our House’ gaat ook de ether in. Vanaf september krijgt de organisatie van Van Bergen en Leijten een eigen radioprogramma dat wordt uitgezonden bij Omroep Tilburg. Van Bergen brengt daar de nieuwtjes uit de dancescene en interviewt dj’s. Eén keer per maand is er een evenement met dj’s bij Club Smederij dat ook via de lokale omroep is te volgen.