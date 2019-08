Stickers in Tilburg. Roodriks duikt in de dancemuziek van Angola

Video Ongeval met bus met tientallen kinderen op snelweg bij Oirschot, A58 Tilburg - Eindhoven na uren weer open

21 augustus OIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot is woensdagmiddag rond 16.45 uur een ongeval gebeurd met een bus met 70 inzittenden. Het gaat om 54 Belgische kinderen van 6 tot 12 jaar, 15 begeleiders en hun chauffeur. Bij het ongeluk waren ook vier personenauto's betrokken. Een inzittende van één van de vier zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. De weg was urenlang dicht. Pas rond 21.00 uur ging de vluchtstrook open voor verkeer, nog eens anderhalf uur later de rest van de weg.