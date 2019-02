Stiefvader dwong meisje van 15 uit Tilburg tot masturbatievideo

De ontucht in juni 2015 zou de apotheose zijn van maandenlang verleiden en bedreigen van zijn stiefdochter. Dat hij haar verleidde en bedreigde, erkende de 31-jarige Ayhan S. dinsdag wel in de rechtbank in Breda. En ja, hij was wel met haar in bed gekropen, maar of hij haar nu ook daadwerkelijk seksueel had betast, kon de man zich niet herinneren.