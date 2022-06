Stier doodt medewerker slachtbedrijf Vion in Tilburg: ‘Het is vreselijk’

De Besterd Mijl als ‘mooie voorberei­ding op de Ten Miles’ (en je kunt er je partners gewicht in bier verdienen)

TILBURG - De Besterd bombardeert de ‘De Besterd Mijl’ tot een volwaardig hardloopevenement door de wijk. Het circuit telt 1630 meter - een Engelse mijl - en kan op 19 juni meerdere keren worden gelopen. Ondertussen is er ook een nieuwe ‘Je Kunt m’n Rug Op’-race. De winnaar die zijn/haar partner over de finishlijn draagt, krijgt het gewicht in liters bier uitbetaald.

