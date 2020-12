Stil protest bij Tilburgs stadskantoor weet van geen wijken: ‘De natuur wordt geroofd, maar heeft geen stem’

Duizenden festival­gan­gers op Beekse Bergen? Burgemees­ter hoopt op proef

11 december HILVARENBEEK - Als de kans zich voordoet, dan wil burgemeester Evert Weys van de gemeente Hilvarenbeek een proef doen met een festival waar enkele duizenden bezoekers welkom zijn. Het festivalterrein bij de Beekse Bergen zou daarvoor geschikt zijn. Weys wil daarvoor de hulp inschakelen van een van de grote drie festivals in Hilvarenbeek: Woohah, Best Kept Secret of Decibel.