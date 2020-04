Stille straten, tóch smerige stad

Update Winkeldief bijt Jum­bo-medewerker Joshua (24) in arm en bespuugt agent in Tilburg: ‘Dit is misselijk­ma­kend’

11:30 TILBURG - Een 22-jarige winkeldief is vrijdagavond aangehouden nadat hij onder meer sigaretten probeerde te stelen bij de Jumbo in Tilburg. Na zijn arrestatie spuugde hij een agent in zijn gezicht. Even daarvoor moest Jumbo-medewerker Joshua Bolder (24) het al ontgelden. Hij werd in zijn arm gebeten en geslagen.