Stoepborden-verbod valt bij Nieuwlandstraat niet in de smaak. (En waar blijft de autoluwe proef eigenlijk?)

Dat van die stoepborden valt bij de ondernemers in de Nieuwlandstraat niet in de smaak, al is het om verschillende redenen. Martin: ,,Ik zeg niet dat het bord dé oplossing is, maar het werkte wel afschrikwekkend voor vrachtwagens die een heel stuk over de stoep willen rijden.”



Bij Pleïade en boekhandel Livius de Zevensprong balen ze om een andere reden: de winkels zijn lang niet meer zo zichtbaar. De dag voor het verbod zaten verschillende ondernemers met de gemeente om de tafel voor de vraag: hoe maken we het Dwaalgebied zichtbaarder? ,,De dag erna werd dit verbod opeens ingevoerd, zonder te communiceren”, zegt Rian Michiels van Pleïade. ,,Dat staat haaks op elkaar.”



Bij de winkel hadden ze net een nieuw bord aangeschaft à 200 euro. Dat staat nu achter in de zaak. ,,Met het bord konden we duidelijk maken dat we veel meer zijn dan een winkel, bijvoorbeeld door workshops en lezingen aan te kondigen. Het is een heel vervelend besluit.” Ze dachten nog even na over een creatieve oplossing - een Boeddha-beeld - maar dat vinden ze bij Pleïade ‘te beperkt’.