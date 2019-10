Stokje voor fastfoodketen bij stadsentree Tilburg

Wethouder Berend de Vries (D66) is inmiddels met Somerset in gesprek over de twee opties die de gemeenteraad graag onderzocht ziet : of een groot distributiecentrum (dc) op het gehele terrein of toch woningbouw. In dat laatste geval zou de gemeenteraad bereid moeten zijn een onbekend, maar aanzienlijk bedrag bij te passen.

Gat met distributiecentrum erg groot

In een tussenvariant van Somerset was ook horeca mogelijk op het Verschuurenterrein, daar zouden volgens De Vries in theorie zelfs tot drie fastfoodketens terecht kunnen. Maar die variant heeft ook bepaald niet de voorkeur van de Oisterwijkse ontwikkelaar. ,,We hebben hier dan ook niet zo'n probleem mee", zegt Tom Peters van Somerset. De woningbouw-optie is volgens hem ‘prima bespreekbaar’. ,,Maar het gat met een dc is erg groot als je bedenkt dat het dicht tegen de snelweg ligt, de grond sterk vervuild is en woningbouw nog lang gaat duren.”