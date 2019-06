‘Stop houtstook en barbecue met houtskool’, partijen willen Tilburgs actieplan voor gezondere lucht

Dat was maandag de boodschap van GroenLinks, D66, de PvdA en de SP aan VVD-wethouder Oscar Dusschooten. Deze partijen dienden al in 2016 een initiatiefvoorstel in. Het RIVM deed vervolgens onderzoek, Burgemeester en Wethouders kondigden daarop ‘een actieplan houtstook’ aan. ,,Maar ondanks herhaalde toezeggingen is dat er nog steeds niet", sprak Martin de Wolf, burgerraadslid voor GroenLinks.

Volgens Dusschooten is de gemeente met andere Brabantse steden en de GGD in overleg over het terugdringen van houtstook. ,,Een belangrijk onderwerp, maar dat kost tijd.” Hij verwacht in het najaar aan te sluiten bij een campagne van het Rijk. ,,Vooral in de winter kan het groot effect hebben als het mistig is en rook lang blijft hangen.”

Luchtkwaliteit laten meten

Namens zijn eigen partij bood De Wolf Dusschooten een haastig in elkaar gedraaid ‘actieplan’ aan. De gemeente zou Tilburgers vast moeten oproepen elektrisch te barbecueën in plaats van met houtskool. Mensen zouden moeten worden gestimuleerd om de luchtkwaliteit in hun straat te laten meten en om meer planten om hun huis te zetten, ‘want die absorberen fijnstof’.