‘Stop met kokervisie over vestiging grootschalige logistiek in Midden-Brabant’

Sterk Huis belooft ‘alle hulp bij onderzoek naar adopties’ door de regering

22 januari GOIRLE - Sterk Huis in Goirle werkt waar mogelijk mee aan het onderzoek naar binnenlandse adopties in Nederland. De regering heeft aangekondigd om onderzoek te doen naar zogenoemde afstandsmoeders die tussen 1956 en 1984 onder druk hun pasgeborene hebben afgestaan. In Moedervreugd en later in Huize De Bocht werden ongetrouwde meisjes en vrouwen geholpen bij hun bevalling.