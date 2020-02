Stopnaolden denken na over halfvasten tijdens warme carnavalsbrunch in Diessen

Ongetwijfeld een goede ondergrond voor de verdere carnavalsactiviteiten. Voor de start van de brunch ging de voorzitter van de Stopnaolden Jos de Laat nog in op het afgelasten van de optocht. ,,Dat was geen gemakkelijke beslissing, maar we zijn aan het onderzoeken of we de optocht op 22 maart alsnog door kunnen laten gaan. Een eerste belronde onder deelnemers geeft een positief beeld. Morgen weten we meer!”