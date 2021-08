Stoppen voor plassen, is dat parkeren? Man vecht in Tilburg boete aan

Brabants ziekenhui­zen krijgen maar geen adempauze: ‘We worden overbelast, terwijl er een remedie is’

6:30 TILBURG - Corona was, is en blijft ‘een ontzettend groot probleem’ voor de Brabantse ziekenhuizen. Er is sprake van toenemende corona-overbelasting voor het personeel, dat nog altijd geen adempauze krijgt. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het ROAZ (Brabants overleg acute zorg).