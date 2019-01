Storing tussen Tilburg en Eindhoven verholpen: vanaf 15.45 uur rijden er weer treinen

Na halve eeuw weer driekonin­gen­in­tocht in Tilburg: ‘Echt heel mooi, ontroerend’

5 januari TILBURG - Na 54 jaar was er in de Tilburgse binnenstad weer een driekoningenintocht, of beter: vierkoningenintocht. Want 1300 kinderen zamelden - als ‘vierde koning’ - speelgoed in voor leeftijdsgenootjes onder de armoedegrens. ,,Ik hoop dat ze er blij mee zijn.”