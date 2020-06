Stotterende overvaller eiste geld met briefje in Kaatsheuvel en Goirle

VIDEO Spannende, maar soepel verlopen (her)opening Tilburgse terrassen: ‘Voor iedereen is het even wennen’

1 juni TILBURG - De heropening van het terrasseizoen in Tilburg verloopt op maandag vrij vlekkeloos. Van massale drukte en chaos - waar sommige ondernemers en stadsbewoners vooraf voor vreesden - is geen sprake. Sterker nog: het had nog wel iets drukker mogen zijn.