Straaljagers onderscheppen vliegtuig boven Tilburg: Defensie krijgt vragen over oefening

Hoezo populair? Carnaval­sem­bleem Fran Sol in mum van tijd uitver­kocht

10:38 TILBURG - Ook met carnaval is er in Tilburg geen ontkomen aan de Spaanse publiekslieveling van Willem II. Het carnavalsembleem met daarop spits Fran Sol, dat vorige week in de verkoop ging, is compleet uitverkocht. In een week tijd gingen er duizend exemplaren over de digitale toonbank.