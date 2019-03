Straat op Tilt: in een bed op de markt luisteren naar sensuele verhalen

Ze stappen in de audioperformance Bloos van Marte Bonschansker. De theatermaker sprak met vrouwen tussen de tien en de honderd jaar over intimiteit en sensualiteit. Gelegen in een eenpersoonsbed luisteren passanten naar één van deze vrouwen. Ieder bed vertelt een ander verhaal van een andere generatie.

Koffietentjes

In koffietentjes in de binnenstad zijn optredens van jonge schrijvers en 's ochtends al is er yoga in de LOC-Hal. Bij theater De Nieuwe Vorst is de expositie ‘Beyond Curie’, portretten van inspirerende vrouwen.

Het thema van de Boekenweek dit jaar is De Moeder de Vrouw. Het avondvullende programma van festival Tilt is op zaterdag 30 maart in De Nieuwe Vorst. Daar zijn optredens van onder anderen Connie Palmen en Mensje van Keulen, maar ook van jonge talenten. Fikry El Azzouzi, gastschrijver in Tilburg, is dan ook te gast.

Cornald Maas, Sonja Barend

In het kader van de boekenweek is bij boekhandel Gianotten Mutsaers zaterdagmiddag 23 maart Cornald Maas te gast voor een gesprek over zijn boek: ’Ach kind toch’. Een verhaal van moeder en zoon. Woensdag 20 maart is Sonja Barend te gast bij de bibliotheek in Berkel-Enschot.