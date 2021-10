Straatbeeld: bijna eeuw oude meubelfabriek ‘springt er weer uit’

Watty werd door de pandeigenaar gevraagd. Die maakte in de voormalige meubelfabriek verschillende appartementen. Het gebouw kent een rijke voorgeschiedenis: in 1879 begon J. van Dijk er een stoelenmakerij. De zaak werd voortgezet door zijn zoons en heette in 1900 al Gebrs. Van Dijk. Later veranderde de bedrijfsnaam in Gebrs. G.A. en A. van Dijk en was er sprake van een meer algemene meubelfabriek.



Een paar jaar geleden werd de ene na de andere historische gevelreclame in Tilburg opgekalefaterd. Die van de voormalige kinderwagenfabriek aan de Laagstraat bijvoorbeeld en de historische Serva-reclame aan de Piushaven. ,,Ik had zelf nog nooit een gevelreclame opgeknapt”, zegt Watty, die wel menig muurschildering in Tilburg maakte. ,,Maar het is mooi om te doen.”