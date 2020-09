Straatbeeld: Chillende koe (in de Veestraat)

Veldmeijer was de afgelopen vijf dagen bezig met de schildering aan de Veestraat. Jazeker: het is vanwege die naam dat er een chillende koe opduikt. Het is de vijfde muurschildering die dit jaar op uitnodiging van de gemeente in de stad verschijnt.



De gemeente wil een jaar lang met allerlei proeven de stad opfleuren, daar vallen de schilderingen maar ook het vergroenen van de Veestraat onder. ,,Bij de schildering combineren we de twee experimenten, ik laat onderaan ruimte vrij zodat er planten in dezelfde kleuren kunnen worden neergezet.”



Ondertussen zit er nog een aantal muurschilderingen in de pijplijn, de volgende wordt door Paul Watty gemaakt. Er wordt nog overlegd over de locatie.



