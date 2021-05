Straatbeeld: De nieuwe kleren van de koning

Vier mannen slaan en schoppen man (28) uit Dordrecht het ziekenhuis in in Tilburg

16 mei TILBURG - Een 28-jarige man uit Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door vier personen op de Besterdring in Tilburg. Hij is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De vier mannen (van 21, 25, 25 en 52 jaar) zijn aangehouden, meldt de politie.