Straatbeeld: De zomer die nooit was

Lichte boete voor ‘eenvoudige mishande­ling’ taxichauf­feur in Ber­kel-En­schot

9:19 BREDA/BERKEL-ENSCHOT - Een taxichauffeur werd in 2018 rond vier uur ‘s nachts mishandeld bij tankstation Swing ‘Happy Hours’ in Berkel-Enschot. De politie deelde camerabeelden van het incident via Facebook, waarna twee mannen zich meldden. S. de B. (37) uit Berkel-Enschot kreeg daarvoor deze week een boete van 300 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij het slachtoffer honderd euro betalen.