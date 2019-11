Straatbeeld: Duikster in het diepe verdwenen

Haar afsprong voltrok zich niet vrijwillig, vertelt Kay. Volgens de Tilburger werd de pop door twee jongemannen van haar plank geduwd. Woensdag verdween ze in het diepst van de nacht. ,,Zonde, ik vond het wel een bijzonder beeld. In eerste instantie dacht ik dat iemand er af was gevallen.”



De duikster was hoe dan ook geen lang leven beschoren, dat werd de laatste weken duidelijk. Maandag schreven we nog hoe ze uit elkaar begon te vallen. Eerst verloor ze haar ene arm, toen haar andere. Haar zwembril was ze kwijt, terwijl de badmuts verkleurde. ‘Hoe lang zou ze daar nog staan?’, was de vraag.