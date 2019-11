Straatbeeld: Duikster valt uit elkaar

Het moet zwaar zijn, daarboven. Al houdt ze het aardig vol. Ze staat er nu bijna vier maanden. De pop werd tijdens festival Kaapstad door Streetart Frankey bovenop het naamloze kunstwerk bij het spoorviaduct gezet. In de volksmond wordt het werk ‘de duikplank’ genoemd, vandaar de toevoeging van de duikster.



Het is lang niet de enige plek in de stad waar de Kaapstad-kunst nog staat. Zo kreeg het beeld ‘Zittend Meisje’ voor de Schouwburg een afzichtelijke pop op schoot. Ook die zit er nog steeds. ,,Ik denk dat niemand het in de gaten heeft”, zegt schouwburgdirecteur Rob van Steen.



Overigens vindt lang niet iedereen het leuke toevoegingen. Net zoals het not done is om een snorretje op de Mona Lisa te zetten, is het respectloos om een collega kunstenaar ‘zo te kakken te zetten’, stellen critici. Of aan andermans kunst te komen. Zelfs al is het tijdelijk.



