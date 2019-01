Straatbeeld: Een busstation voor regenachtige dagen

Terugkijkend op wat eens het busstation van Tilburg was, moet dat hoopvol stemmen. Het oude busstation was een kale, gure ruimte met enkele schamele bushokjes. Het nieuwe station wordt overdekt, krijgt veel groen in de binnentuin én is er een wachtruimte voor chauffeurs/annex horecaruimte.



Het is alleen nog even wachten: busstation was niet afgelopen december klaar voor gebruik zoals gepland, maar ‘ergens in maart’. Voor de zomer bleek al dat de kapconstructie duurder uitvalt. Later bleek dat met een vertraging gepaard gaat.