Straatbeeld: Een kerstboom die bij het Koningsplein past

Nee, dit is niet het werk van de gemeente (al had dat goed gekund natuurlijk). Er wordt juist gloedvol gesproken over de nieuwe kerstaankleding van de Tilburgse binnenstad - want: schaatsbaan - en nu staat er ook nog een levende kerststal op het Pieter Vreedeplein.



Blijkbaar is de ‘kerstboom’ het werk van Fontys-studenten. Het gaat om een statement, vertellen de dames van de tweedehandswinkel die aan het Koningsplein grenst. Wat voor statement precies, weten ze niet, maar ze hebben wel een idee: ,,Alles in de stad is mooi versierd, behalve het Koningsplein.”



De gemeente laat het plein al jaren doodbloeden omdat er zicht is op herontwikkeling, klinkt het. En dat steekt, want de ondernemers moeten ondertussen toch maar tegen die saaie grijze vlakte aankijken. En dan helpt zo'n boom niet, behalve om de pijn zichtbaar te maken.



Wat voor statement is het exact? We zoeken de studenten, mail even naar B.Vermeer@bd.nl