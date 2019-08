Straatbeeld: Een nieuwe Van Gogh

Content duikt in Tilburgs gat van failliete KIA-dea­ler

15:15 TILBURG - Content Autogroep is vanaf 2 september de KIA-dealer voor Tilburg en Waalwijk. Aan de autoboulevard langs de Kraaivenstraat trekt het bedrijf in het pand van Leendert van den Born. Die vorige KIA-dealer werd in juli failliet verklaard. Bijna alle 16 medewerkers blijven na de doorstart in dienst.