Straatbeeld: Een Rubentopia op de gevel

Voor Jan Bolck kwamen Lee Towers en Maywood naar disco D'n Bolck

11:56 ‘Bij D’n Bolck komt goei volk.’ In de jaren tachtig was het de vaste slogan in de advertenties van Café-Dancing D’n Bolck in Biest-Houtakker. Veel vijftigers en zestigers uit de regio hebben er mooie herinneringen aan. Oprichter van deze populaire disco Jan Bolck overleed afgelopen donderdag op 74-jarige leeftijd.