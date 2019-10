Straatbeeld: Enorme rij 013 krult via AMRO-bank richting Heuvel

Een rij die bijna van de Heuvel tot aan het Poppodium 013 strekt, via de AMRO-bank. Hoewel het pas rond 16 uur is en het optreden om 19 uur begint, zitten honderden meisjes (en een enkele moeder of jongen) te wachten op het optreden van de Amerikaanse Why Don't We.



Een boyband à la Take That, maar dan anno nu.



Overigens is het niet helemaal een uniek beeld: die rij wachtenden. In september was er net zo'n rij te zien van mensen die voor optredens van Ayreon kwamen (video hier). Het is vooral de doelgroep die verschilt.



