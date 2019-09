Straatbeeld: Experiment met ‘lantaarngroen’ voor te smalle straatjes

De proef in de Van Beurdenstraat duurt een jaar. Zeven lantaarnpalen kregen een hoge constructie om de paal met daarin drie soorten klimplanten. De lamp en het inspectieluik blijven vrij.



De Pastoor van Beurdenstraat is te smal voor bomen, de gemeente wil het straatje daarom op een andere manier vergroenen. Het groen moet voor minder hitte en minder wateroverlast, betere luchtkwaliteit en een prettiger straatbeeld zorgen. Als het lantaarngroen bevalt - de proef duurt een jaar - komt het in meer straten in Tilburg.



Overigens zagen we eerder al ‘klimgroen’ in de stad opduiken. Tijdens ‘groene guerilla-acties’ werden met steun van Stichting Stadsbomen al enkele keren klimplanten gezet bij palen, onder meer aan de Bredaseweg.