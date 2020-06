Straatbeeld: Fietsenstalling station Tilburg over maand open

Tilburger ‘zat enorm onder de duim en had wel 1700 keer ruzie’ met zijn ex: werkstraf geëist voor huiselijk geweld

12:31 TILBURG - ,,We begrijpen dat u een behoorlijk heftige relatie had", trapt de voorzitter van de rechtbank af. ,,Dat kunt u wel zeggen!'', reageert de verdachte. ,,Het was een rollercoaster. We hebben wel 1.700 keer ruzie gehad, meneer. Ik zat enorm onder de duim.'' Hij betwist niet dat hij zijn ex-vrouw wel eens heeft gemept. Maar dat was uit reflex.