Straatbeeld: Fleurig textielverleden

Tilburgs jazzfesti­val Make It maakt zich op voor tweede editie: programma is compleet

10:00 TILBURG - Het programma voor Make It, het jazzfestival in Tilburg, staat in de steigers. De tweede editie van het evenement dat vooral een podium biedt aan jonge muzikanten, is van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 september. De eerste dag in cafés in de binnenstad. de tweede dag in 013 én Paradox, de afsluitende dag bij Theaters Tilburg.