Straatbeeld: Herfsthaven

Het was een dode zoon of oplichting: ‘Ik ben heel naïef geweest’

10 november BREDA/TILBURG - Het is niet dat de 47-jarige Tilburgse nu ineens een duur horloge heeft gekocht of iets anders voor zichzelf. Ze heeft geen cent van de dertienduizend euro die ze onterecht van de zorgverzekeraar kreeg zelf gehouden. ,,Ik wilde zo mijn zoon helpen. Naderhand dacht ik wel: wat heb ik in godsnaam gedaan?”